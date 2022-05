Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Weltweite Aufmerksamkeit hatte das Thema zuletzt bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio erlangt, als die chinesische Schwimmerin Fu Yuanhui nach dem vierten Platz ihres Teams bei der 4x100 Meter-Lagenstaffel vor Kameras gestand: »Meine Periode hat gestern Nacht eingesetzt und ich fühle mich ziemlich schwach und wirklich müde.«

Die Vorsitzende der neuseeländischen Grünen, Marama Davidson, merkte an, dass das Thema »definitiv nicht genug Aufmerksamkeit« bekomme. Und Sophie Walker von der britischen Women's Equality Party schrieb auf Twitter in Richtung von Interviewer Foltz: »Stell dir vor, du bist Sportreporter und hast noch nie über einen Hauptaspekt der Leistungsfähigkeit weiblicher Athleten berichtet.«

Oft kommt die Schlappheit schon kurz vor der Periode. Schuld daran ist das Hormon Progesteron. Es führt dazu, dass der Körper Wasser einlagert und die Brüste spannen. Während der Periode selbst fühlt sich rund die Hälfte der Frauen schlapp. Manche haben jedoch so starke Unterleibskrämpfe, dass sie kaum aufstehen können. Zyklusbasiertes Training kann helfen und sogar leistungssteigernd wirken.

Die Menstruation im Leistungssport ist immer noch ein Tabu – auch in Deutschland. Von den 17 Olympiastützpunkten (OSP) gaben im vergangenen Jahr auf eine SPIEGEL-Umfrage nur vier an, das Thema zumindest in einzelnen Sportarten zu berücksichtigen.