Golf-Superstar Tiger Woods hat 14 Monate nach einem schweren Autounfall sein Comeback gefeiert – und seinen geschundenen Körper mit einem Rennwagen der amerikanischen Nascar-Serie verglichen. »Mein Team hat einen Höllenjob gemacht, um mich hinzubekommen und die Karosserie zu reparieren. Nachdem ich sie dort draußen kaputt gemacht hatte, haben sie sie in der Nacht repariert«, sagte der 46-jährige Kalifornier, nachdem er am Freitag (Ortszeit) mit insgesamt 145 Schlägen zum 22. Mal in Folge den Cut beim Masters in Augusta geschafft hatte.