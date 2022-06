Erster Major-Sieg seiner Karriere Golfprofi Matthew Fitzpatrick gewinnt die US Open

Golfer Matthew Fitzpatrick aus England hat die US Open gewonnen – und damit den ersten Major-Sieg seiner Karriere verbucht. Der 27-Jährige gewann in Brookline am Ende mit einem Schlag Vorsprung auf den US-Amerikaner Will Zalatoris, der wegen eines um Haaresbreite nicht getroffenen Putts am letzten Loch ein Stechen verpasste. Auch der Weltranglistenerste Scottie Scheffler kam nach einer 67er-Runde zum Abschluss am Sonntag (Ortszeit) auf den geteilten zweiten Rang .