Der Streit um die neue, von Saudi-Arabien finanzierte LIV-Golf-Serie geht in die nächste Runde. Am Donnerstag hat die Profigolfer-Vereinigung (PGA) ihre Drohung wahr gemacht und alle Teilnehmer der umstrittenen Turnierserie von ihren Wettkämpfen ausgeschlossen. Dies teilte Commissioner Jay Monahan in einem Schreiben an die PGA-Mitglieder am Donnerstag mit.