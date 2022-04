Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler steht beim 86. Masters in Augusta kurz vor seinem ersten Major-Sieg und dem berühmten grünen Jackett. Scheffler, der zu Beginn des Turniers im Schatten von Golflegende Tiger Woods stand, spielte am Samstag (Ortszeit) auf dem Par-72-Kurs an der Magnolia Lane eine gute 71er-Runde und liegt vor dem Schlusstag mit insgesamt 207 Schlägen vor Cameron Smith aus Australien (210) in Führung. Der Südkoreaner Sungjae Im hat als Dritter vor dem Finaltag im Augusta National Golf Club bereits fünf Schläge Rückstand.