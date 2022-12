Die LIV-Spieler, die in diesem Jahr in den Top 50 der Weltrangliste geführt werden, sind für das Masters-Turnier in Augusta qualifiziert. Die PGA Tour hatte die LIV-Golf-Spieler von ihren Veranstaltungen ausgeschlossen. LIV-Spieler haben an DP World Tour- und Asian Tour-Turnieren teilgenommen, bei denen sie Ranglistenpunkte sammeln konnten. Für die LIV-Golf-Turniere wurden keine Punkte für das Official World Golf Ranking (OWGR) vergeben.