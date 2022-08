PGA Tour sieht sich im Recht

PGA-Boss Jay Monahan ist davon überzeugt, dass die Sperren rechtens sind. Das teilte der 52-Jährige in einem Memo an die Spieler mit, das dem TV-Sender The Golf Channel vorliegt. »Wir haben uns darauf vorbereitet, diesen jüngsten Versuch, unsere Tour zu stören, anzufechten«, so Monahan. Man könne der rechtlichen Position vertrauen.

Die neue Golfserie steht seit Monaten in der Kritik. Es steht der Vorwurf im Raum, dass Saudi-Arabien mit den Golfern »Sportwashing« betreibt – also mit Sport versucht, sein internationales Image aufzupolieren und ablenken will von den Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land.