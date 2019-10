82. Titel auf Golf-PGA-Tour Tiger Woods stellt 54 Jahre alten Rekord ein

Tiger Woods hat erneut Golf-Geschichte geschrieben. Der Superstar aus den USA gewann bei der Zozo Championship im japanischen Chiba sein 82. Turnier auf der PGA-Tour und stellte den 54 Jahre alten Rekord von US-Legende Sam Snead ein.

Der 43 Jahre alte Woods siegte beim Premieren-Turnier der PGA-Tour in Japan mit insgesamt 261 Schlägen vor Japans Hideki Matsuyama (264) sowie Rory McIlroy aus Nordirland und dem Südkoreaner Sungjae Im (je 267). Für den Erfolg kassierte der 15-malige Major-Sieger ein Preisgeld in Höhe von 1,755 Millionen Dollar. Wegen heftiger Regenfälle wurde das Turnier erst am Montag beendet.

Snead gilt als einer der besten Golfer der Geschichte, er gewann sieben Majors. Bei seinem 82. Turniersieg 1965 war er allerdings 52 Jahre alt - neun Jahre älter als Woods.

"Das ist verrückt", sagte Woods über seinen Erfolg. "Eine große Zahl", die dadurch möglich gewesen sei, dass er "konsistent über einen sehr langen Zeitraum" gespielt habe.

Chung Sung-Jun / Getty Images Woods mit Trophäe : "Heute sieht die Zukunft besser aus"

Ob er wie Snead bis 52 aktiv sein würde, wurde Woods gefragt. "Ich hoffe es. Wenn Sie mich vor ein paar Jahren gefragt hätten, hätte ich anders geantwortet. Heute sieht die Zukunft besser aus."

Dieser 82. Triumph in seinem 359. PGA-Turnier bedeutet, dass Woods fast jedes vierte Turnier seiner Karriere gewonnen hat. Seinen ersten Sieg auf der Tour feierte er 1996 in Las Vegas.

Erst Ende August war er zum fünften Mal am linken Knie operiert worden. Im April hatte der langjährige Weltranglistenerste beim Masters in Augusta seinen 81. Titel auf der US-Tour gewonnen und damit sein Comeback gekrönt. Nach seinem Masterserfolg ging Woods bei nur sechs weiteren Turnieren an den Start, von denen er keines gewann.

Woods hatte jahrelang mit privaten Problemen, Skandalen und Verletzungen zu kämpfen, allein zwischen 2014 und 2017 ist er viermal am Rücken operiert worden. Im Sommer 2017 war er nicht einmal mehr unter den Top 1000 der Weltrangliste. Seit dem vergangenen Jahr ist er wieder in der Lage, Spitzengolf zu spielen. "Auf dem Golfplatz komme ich immer noch klar", sagte Woods in Chiba.