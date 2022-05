Am 9. Juni soll die LIV Golf Invitational Series starten – eine Golfserie mit acht Veranstaltungen und üppigen Preisgeldern. Der Auftakt in London ist mit 20 Millionen US-Dollar dotiert, allein der Sieger bekommt vier Millionen Dollar Preisgeld. Die Veranstaltungsreihe steht jedoch in der Kritik, nicht zuletzt, weil das Geld von einem saudi-arabischen Konsortium beigesteuert wird.