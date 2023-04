Bei der enttäuschenden 74 in der ersten Runde auf dem Par-72-Kurs an den legendären Magnolia Lane fand der 15-malige Major-Sieger nie zu seinem Rhythmus. Einmal mehr kämpfte Woods gegen die Schmerzen in seinem lädierten rechten Bein, das ihm seit dem Autounfall 2021 Probleme bereitet. Die Bilanz des fünfmaligen Masters-Champions? Fünf Bogeys, drei Birdies – ein geteilter 54. Platz. Die zweite Turnierhälfte rückte in weite Ferne.