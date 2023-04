Normalerweise sind die Abläufe beim US Masters perfekt organisiert, Irritationen im Programm selten. Auf der diesjährigen zweiten Runde mussten die Organisatoren jedoch die Reißleine ziehen: Wegen starken Windes waren am 17. Loch drei große Bäume in unmittelbarer Nähe von Zuschauerinnen und Zuschauern umgestürzt, die dort ihre Stühle aufgestellt hatten.