Als Teil des Abkommens lassen beide Seiten mit sofortiger Wirkung alle Klagen gegeneinander fallen, die LIV Golf betreffen.

»Sie gingen ihren Weg, wir gingen unseren, und nach einer Menge Selbstbeobachtung erkennt man, dass all diese Spannungen im Spiel keine gute Sache sind«, sagte Monahan in einem Telefoninterview mit The Associated Press.