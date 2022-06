Tiger Woods sagt ab

Als CEO von LIV Golf fungiert der ehemalige Superstar Greg Norman. 331 Wochen lang war der Australier die Nummer eins der Welt. Mittlerweile ist der 67-Jährige als Geschäftsmann tätig. Neben Mickelson und Johnson wollte Norman auch gerne Tiger Woods verpflichten. Doch der US-Amerikaner lehnte laut Norman einen Deal ab, der »umwerfend enorm war; wir reden hier über hohe neunstellige Zahlen«, wie die Washington Post berichtet.

Die neue Golfserie steht vor allem wegen ihres Geldgebers in der Kritik. Die Mittel stellt der Public Investment Fund (PIF) aus Saudi-Arabien bereit, der monetäre Arm der Regierung. Saudi-Arabien steht immer wieder wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Ganz offensichtlich versucht das saudi-arabische Regime, mithilfe des Sports seinen Ruf in der westlichen Welt aufzupolieren. Erst 2021 kaufte ein saudi-arabisches Konsortium den englischen Fußballklub Newcastle United.