Golf-Profi Martin Kaymer will beim Auftaktturnier der umstrittenen neuen Tour LIV Golf Invitational Series vom 9. bis 11. Juni in London antreten. »Ja, ich habe mich angemeldet, um mir einmal mit eigenen Augen ein Bild von diesem Turnier zu machen«, sagte der 37-jährige Düsseldorfer in einem Interview der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«.