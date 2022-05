Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Mickelson liegt mit der PGA Tour im Streit und hatte dieser dieses Jahr »unausstehliche Gier« vorgeworfen. Die PGA Tour hatte zuletzt erklärt, dass sie Spielern eine Teilnahme am Auftaktevent der neuen, rivalisierenden und millionenschweren LIV Golf Invitational Series in London verbiete.

Die neue Liga soll am 9. Juni starten, es handelt sich um acht Veranstaltungen und üppigen Preisgeldern. Neben Turnieren in Großbritannien, den USA und Thailand findet ein Event auch in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda statt. Die Serie soll auch auf mehreren Golfplätzen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgespielt werden. Der Auftakt in London ist mit 20 Millionen US-Dollar dotiert, allein der Sieger bekommt vier Millionen Dollar Preisgeld.