Aufholjagd am Schlusstag Tiger Woods führt USA zum Presidents-Cup-Sieg

Drei Tage lang träumte die internationale Auswahl vom zweiten Sieg in der Geschichte des Presidents Cup. Solange führte der Rest der Welt im Royal Melbourne Golf Club in Australien gegen die favorisierte US-Auswahl. Doch am Schlusstag des Mannschaftswettbewerbs, an dem traditionell wie im wichtigeren und älteren Ryder Cup die Einzel gespielt werden, überholten die Amerikaner die Gastgeber noch und holten sich zum achten Mal in Folge den alle zwei Jahre ausgespielten Pokal.

Es war das allererste Mal überhaupt, dass ein Team am Schlusstag einen Rückstand noch drehen konnte. Schlüsselspieler des Turniers war Tiger Woods, der mit seinem 27. Erfolg in einem Presidents Cup den Mexikaner Abraham Ancer bezwang und die Aufholjagd einleitete. Bereits in den Doppelwettbewerben hatte Woods alle seine Paarungen gewonnen.

Der Sieg stand fest, als Matt Kuchar in seinem Duell mit dem Südafrikaner Louis Oosthuizen gewann und den amerikanischen Punktestand auf uneinholbare 15,5 Punkte schraubte. Am Ende stand es 16:14 für die USA. 2020 wird, wie immer in geraden Jahren, der Ryder Cup zwischen den USA und Europa ausgespielt. 2021 dann müssen die Amerikaner den Presidents Cup verteidigen. Er wird dann in im Quail Hollow Club in Charlotte, North Carolina, ausgetragen.