Der viermalige Major-Sieger Rory McIlroy hat beim FedExCup-Finale in Atlanta den Jackpot in Höhe von 15 Millionen Dollar gewonnen. Im East Lake Golf Club in Georgia setzte sich der Nordire nach vier Runden mit vier Schlägen Vorsprung vor dem US-Amerikaner Xander Schauffele durch und sicherte sich damit das höchste jemals an einen Einzelsportler ausgeschüttete Preisgeld.

Als Führender hatte Brooks Koepka (USA) die Schlussrunde in Angriff genommen, der Weltranglistenerste fiel mit einer 72 aber noch auf den geteilten dritten Rang zurück. Deutsche Golfer hatten sich nicht für das Playoff-Turnier der besten 125 Spieler der US-Tour qualifizieren können.

Für McIlroy war es nach 2016 der zweite Triumph bei der millionenschweren Turnierserie. Vor dem 30 Jahre alten Weltranglistendritten war es nur US-Superstar Tiger Woods (2007 und 2009) gelungen, den FedExCup zweimal zu gewinnen.

Überschattet wurde das Turnier durch einen Blitzeinschlag, bei dem am Samstag sechs Personen verletzt worden waren. Die Spieler waren wegen des Gewitters kurz zuvor in Sicherheit gebracht worden. Zwei Zuschauer mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, ihr Zustand sei aber nicht lebensbedrohlich, teilte die PGA-Tour mit.