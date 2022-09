Ein Sprecher der Golfserie sagte dem »Guardian«, die Berichte seien »unvollständig und ungenau«. Man befinde sich noch in Gesprächen mit potenziellen TV-Partnern. Medienberichten zufolge sind mögliche Deals mit NBC, CBS, Disney, Apple und Amazon aber gescheitert, sodass ein normaler Fernsehvertrag wohl nicht zustande kommt.

LIV Golf steht seit Monaten in der Kritik und hat der PGA Tour zahlreiche Topstars weggekauft. Es steht der Vorwurf im Raum, dass Saudi-Arabien mit den Golfern »Sportwashing« betreibe – also mit Sport versucht, sein internationales Image aufzupolieren, und ablenken will von den Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land. Angeblich hat LIV Golf mehr als eine Milliarde Dollar investiert.