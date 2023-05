Nach einem EM-Quali-Spiel im November mit Wales jubelte Bale mit einer Flagge, auf der zu lesen war: »Wales. Golf. Madrid. In that Order« (»Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge«). Sein Verein, das stellte er klar, war am Ende nicht mehr das Wichtigste in seinem Leben. Stattdessen verbrachte er viel Zeit auf dem Golfplatz.