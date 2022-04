Tiger Woods gibt bei der 86. Ausgabe des US Masters tatsächlich sein Comeback. »Stand jetzt werde ich spielen«, sagte der Superstar und beantwortete die Frage, die seit Tagen die gesamte Golfwelt beschäftigt.

Ob er das Turnier sogar gewinnen könne, wurde Woods bei seiner Pressekonferenz an der Magnolia Lane gefragt. »Das kann ich«, sagte der 46-Jährige vor seinem ersten Auftritt bei einem offiziellen Turnier seit seinem folgenschweren Autounfall im Februar vergangenen Jahres .

»Damals hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt hier sitzen werde. Ich habe drei Monate lang nicht das Bett verlassen«, sagte der fünfmalige Masters-Champion. Vor dem ersten Abschlag am Donnerstag will er den letzten freien Tag noch einmal für eine Trainingsrunde nutzen. »Ich werde morgen noch neun Löcher spielen. Ich habe mich wirklich gut erholt«, sagte er.

Masters in Augusta: Alle lauern auf den Tiger

Selbst seine Konkurrenz hatte einen Start des Ausnahmespielers nach dessen lebensgefährlichem Horrorcrash herbeigesehnt. Am Donnerstag um 16.34 Uhr MESZ ist es nun so weit: Woods geht gemeinsam mit dem ehemaligen British-Open-Champion Louis Oosthuizen (Südafrika) und Joaquin Niemann aus Chile auf die Runde. Am Freitag startet er um 19.41 Uhr MESZ.