An der Spitze lag zu diesem Zeitpunkt der Australier Cameron Smith mit 68 Schlägen. Der Sieger der Players Championships begann und beendete seine Runde jeweils mit einem Doppel-Bogey und verpasste somit ein noch besseres Ergebnis. Routinier Bernhard Langer hatte zu kämpfen, nach einem Doppel-Bogey an Bahn 12 lag er zwischenzeitlich bei plus drei Schlägen.

Um 11.06 Uhr Ortszeit hatte Woods an Bahn 1 abgeschlagen. Nach vier Schlägen lochte er zum Par – die Zuschauer applaudierten begeistert. Sein ganzes Können blitzte erstmals an Bahn 6 auf. Mit dem Abschlag legte er den Ball an die Fahne und lochte zum Birdie. Bogeys an der 8 und 14 ärgerten ihn, doch auf der 13 und 16 blieb er unter Par.

Die Rückkehr des Publikumslieblings hatte sich verzögert, da am Morgen Stürme und starker Regen über den Platz gezogen waren. Auch Langer musste deshalb warten, ehe er 40 Jahre nach seinem Debüt erneut den Rasen in Augusta betreten durfte. Der Turniersieger von 1985 und 1993 hat sich den Cut zum Ziel gesetzt – mit 64 Jahren würde er damit seinen eigenen Altersrekord verbessern.