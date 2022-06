Golf-Major US Open Morikawa und Dahmen nach Tag zwei vorn, Mickelson scheitert am Cut

Ex-Champion Collin Morikawa führt die US Open an, unweit dahinter tummelt sich die versammelte Golfprominenz. Phil Mickelson, zuletzt wegen seines Wechsels zu einer saudischen Golfserie in der Kritik, ist schon raus.