Eine besondere Geschichte für ihn, weil er exakt auf diesem Kurs in Brookline bei Boston vor neun Jahren schon einmal bei den US Open ganz oben stand – allerdings noch bei den Amateuren. 2013 siegte er mit seinem Bruder Alex an der Seite als Caddie. Jetzt siegte er auch bei den Profis und Alex, mittlerweile selbst Golfprofi, gehörte zu den ersten Gratulanten und lag seinem Bruder in den Armen.

Ohnehin wollte Fitzpatrick danach am liebsten die ganze Welt umarmen, Reihum wurde die Konkurrenz innig geherzt, Fitzpatrick gehört zu denen, die in der Branche einen guten Ruf haben. »Das Gefühl ist nicht von dieser Welt. Ich könnte morgen als glücklicher Mensch in Rente gehen.«