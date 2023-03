Infolge des Streits war die Fußball-Berichterstattung der BBC auch am Sonntag stark eingeschränkt. Ein Spiel der Women's Super League zwischen dem FC Chelsea und Manchester United wurde ohne eigenen BBC-Kommentar übertragen. Die Sendung »Match of the Day 2« sollte wie auch am Vortag ohne Moderation, TV-Experten oder Spieler-Interviews auskommen.

Davie entschuldigte sich bei den Zuschauern für die eingeschränkte Fußball-Berichterstattung. »Es war ein schwieriger Tag, und es tut mir leid, dass das Publikum betroffen war und sein Programm nicht erhalten hat. Als echter Sportfan weiß ich, dass das ein herber Schlag ist, und es tut mir leid«, sagte Davie.