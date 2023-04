Sonntag gegen Spanien

Zum Abschluss des Wettbewerbes, der der Vorbereitung auf die Titelkämpfe im nächsten Jahr dient, trifft die DHB-Auswahl am Sonntag in Berlin auf den WM-Dritten Spanien. Dann muss die deutsche Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen, um einen weiteren sportlichen Tiefschlag zu vermeiden. Beste DHB-Werfer vor 4716 Zuschauern in Kristianstad waren Kapitän Johannes Golla und Neuling Renars Uscins mit jeweils fünf Toren.