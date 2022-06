Saison in Deutschland beginnt Anfang September

Sportlich, sozial und menschlich sei »es natürlich eine riesige Geschichte, dass Spieler und Familien in Sicherheit sind und das Team in der stärksten zweiten Liga der Welt spielen darf«, sagte Gladun. Doch wenn man grünes Licht für die Wiederaufnahme der ukrainischen Liga bekomme, »dann starten wir auch. Und dann ist die Frage: Was ist mit Saporischschja?«

Wegen des russischen Angriffskriegs ruht der Spielbetrieb in der Ukraine derzeit – und Bohmann rechnet nicht mit einer raschen Veränderung der Faktenlage. »Es scheint ausgeschlossen, dass im kommenden Jahr ein Wettbewerb in der Ukraine aufgenommen wird«, so der Liga-Chef: »Es bleibt aber dabei, dass es eine temporäre Lösung ist. Weiter denken wir nicht.«