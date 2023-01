Deutschland spielt gegen Norwegen um Platz fünf

Die deutschen Handballer sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann das erste Spiel in der Platzierungsrunde gegen den Olympia-Vierten Ägypten 35:34 (30:30, 17:14) nach Verlängerung und spielt am Sonntag zum Abschluss des Turniers gegen Norwegen um Rang fünf. Die Skandinavier setzten sich gegen Ungarn 33:25 (16:13) durch.