Zschocke lobt Zusammenarbeit mit Athleten Deutschland

Am Rande der EM-Vorbereitung der DHB-Frauen in Großwallstadt äußerte sich Zschocke zudem über den Inhalt eines Gesprächs mit DHB-Sportvorstand Axel Kromer, der aufgrund seines Umgangs mit dem Fall Fuhr zuletzt ebenfalls in die Kritik geraten war. »Ich habe klar gesagt, dass man eine externe, neutrale Person braucht, um Kritik zu äußern«, erklärte Zschocke. »Jedem sollte bewusst sein, dass bei so einer Aufarbeitung oft eine neutrale Instanz benötigt wird, um eine gewisse Neutralität zu wahren«.