Die Coronarichtlinien vor und während der anstehenden Handball-WM in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) stoßen bei den Spielern auf Kritik. Die Menschenrechte der Spieler seien durch die Regeln beschnitten, schrieb der isländische Nationaltorwart Björgvin Pall Gustavsson, der mit Anwälten über das Thema gesprochen habe, in einem offenen Brief auf seinem Twitteraccount.