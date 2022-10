Konsequenz aus Skandal um Ex-Trainer Fuhr BVB-Handballchef Heiermann tritt zurück

Wohl auch Vertraulichkeit verletzt

Auch Nationalspielerin Mia Zschocke, die maßgeblich mit dazu beigetragen hatte, Fuhrs Übergriffe öffentlich zu machen, äußerte Kritik an Heiermann. So soll er Inhalte eines vertraulichen Gespräches an Fuhr durchgestochen haben. Auch als Spielerinnen im Jahr 2020 bei einem Teamtreffen Kritik an den Methoden von Trainer Fuhr geäußert hatten, soll Heiermann untätig geblieben sein.