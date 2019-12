Der Deutsche Handballmeister Flensburg-Handewitt hat überraschend beim Tabellenvorletzten Eulen Ludwigshafen verloren. Die Flensburger waren erst im zweiten Durchgang zum ersten Mal in Führung gegangen, der Abstiegskandidat dreht aber noch das Spiel und gewann 25:23 (12:12). Für Flensburg ist es bereits die fünfte Saisonniederlage, in der vergangenen Spielzeit holte Flensburg mit insgesamt nur zwei Niederlagen den Titel.

Die Niederlage gegen die kampfstarken Ludwigshafener war durchaus verdient, zu schwach traten die Flensburger auf. "Ich glaube, das haben sich die Jungs jetzt einfach mal verdient", sagte Ludwigshafens Trainer Benjamin Matschke. Für die Eulen ist es der erste Sieg gegen einen amtierenden Meister in der Vereinsgeschichte. Flensburg hat keine 48 Stunden Zeit bis zum nächsten Auswärtsspiel: Am Samstag trifft das Team von Trainer Maik Machulla auf die Rhein-Neckar Löwen (20.30 Uhr, TV: Sky).

Kiel bleibt Tabellenführer, auch Hannover gewinnt

Tabellenführer bleibt der THW Kiel. Beim 36:26 (19:10) gegen Aufsteiger Balingen-Weilstetten war Ole Rahmel mit acht Treffern bester Werfer, gefährdet war der Sieg zu keinem Zeitpunkt. Neuer Zweiter ist das Überraschungsteam der Liga, Hannover-Burgdorf. Gegen den HC Erlangen siegten die Niedersachsen 29:25 (11:16) und zogen an Flensburg vorbei. Dabei lagen die Hannoveraner über weite Strecken des Spiels in Rückstand, erst in der 49. Minute traf der deutsche Nationalspieler Fabian Böhm erstmals zur Führung für den Favoriten.

Überstrahlt wurde die Niederlage der Erlangener durch einen neuen Bundesliga-Rekord ihres Torhüters Carsten Lichtlein. Der 39-Jährige spielte gegen Hannover-Burgdorf fünf Minuten und kam zu seinem 626. Einsatz in der deutschen Eliteliga und übertraf die 20 Jahre alte Bestmarke seines Torhüter-Kollegen Jan Holpert. Lichtlein war lange Nationalspieler und holte mit der deutschen Mannschaft unter anderem zwei Europameister- und einen Weltmeistertitel.