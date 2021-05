Trikotpanne in Handball-Bundesliga Flensburg verliert Tabellenführung, weil Hald mit seinem Trikot kämpft

In der Schlussminute führten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt in Göppingen. Dass sie dennoch ihre Tabellenführung verloren, lag an einer Trikotpanne. Und an einem Missverständnis mit den Schiedsrichtern.