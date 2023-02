In der Halle kämpft die türkische Nationalmannschaft derzeit um die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Nach zwei Niederlagen hätte Kapitän Kütahya sein Team Anfang März in die beiden Spiele gegen Luxemburg führen sollen. Das Rückspiel ist für den 11. März in Konya angesetzt, die Stadt ist ebenfalls vom Erdbeben betroffen. Ob die Spiele stattfinden, ist derzeit nicht bekannt.