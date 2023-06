Handball Champions League Außenseiter Magdeburg besiegt Barcelona im Siebenmeterwerfen und steht im Finale

Der SC Magdeburg steht im Finale der Handball Champions League. Der Bundesligazweite rang im Final-Four-Turnier in Köln in einem packenden Halbfinale den Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona 40:39 (38:38, 31:31, 16:18) nach Siebenmeterwerfen nieder. Magdeburg hat damit die Chance auf den zweiten Triumph in der Königsklasse, nach dem historischen ersten Champions-League-Sieg einer deutschen Mannschaft 2002.