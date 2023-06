Kay Smits (8 Tore) war am Sonntag vor 19.750 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena der beste Werfer für den Bundesligisten. Der SCM wiederholte damit seinen Erfolg von vor 21 Jahren. 2002 hatte das Team aus Sachsen-Anhalt unter dem heutigen Bundestrainer Alfred Gislason als erste deutsche Mannschaft in der Königsklasse triumphiert.