Sieg im Finale gegen Ungarn Deutsche U21-Handballer gewinnen Heim-WM

Es war vor allem Keeper Späth, auf den sich das deutsche Team nach ausgeglichener Anfangsviertelstunde (5:5) verlassen konnte. Vorn lenkte Nils Lichtlein das DHB-Spiel mit viel Übersicht und traf selbst, wenn es vonnöten war. Rückraumspieler Scholtes erhöhte mit der Pausensirene auf 14:11 – und riss auch das Publikum mit.

Nach der Pause kam der deutsche Angriff dann so richtig ins Rollen. Mit Tempospiel par excellence erhöhte die DHB-Auswahl binnen zweieinhalb Minuten auf 17:12. Und als Ungarn wenig später doch noch einmal auf drei Treffer herankam, hielt Späth die Führung fest.

Der Titelgewinn war auch für den Deutschen Handballbund (DHB) der erhoffte Abschluss der vergangenen zwei Wochen. 140.000 Zuschauer an den deutschen Spielorten Hannover, Magdeburg und Berlin seien »mehr Fans, als wir erwartet haben«, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die ausverkaufte Max-Schmeling-Halle bezeichnete er am Sonntag als »sensationell. Von allen Seiten wird uns bescheinigt, dass diese WM einzigartig ist.«