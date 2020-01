Vor EM-Start Deutsche Handballer gewinnen finalen Test in Österreich

Die deutschen Handballer haben ihr abschließendes Testspiel vor der Handball-EM gewonnen. In Wien besiegte das Team Österreich 32:28 (15:14). Bester deutscher Torschütze war Linksaußen Patrick Zieker mit sechs Treffern, Kreisläufer Jannik Kohlbacher traf fünfmal, Kapitän Uwe Gensheimer viermal.

Wie beim 33:25 (16:13)-Sieg gegen Island im Vorbereitungsspiel am Samstag nutzte Trainer Christian Prokop die Gelegenheit, allen Spielern in seinem EM-Kader Einsatzzeiten zu geben.

Am Donnerstag startet die deutsche Handballnationalmannschaft in das Turnier, das gemeinsam von Österreich, Norwegen und Schweden ausgerichtet wird. Zum Auftakt wartet die Auswahl der Niederlande (18.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL / TV: ZDF), am Samstag folgt das Topspiel gegen Spanien (18.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL / TV: ARD), im letzten Gruppenspiel geht es am Montag gegen Lettland (18.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL / TV: ZDF).