Die deutschen Handballer haben die Generalprobe für die Weltmeisterschaft siegreich gestaltet. Die DHB-Auswahl gewann am Sonntag in Hannover gegen den EM-Sechsten Island mit 33:31. (19:14). Vor 10.043 Zuschauern in der ausverkauften ZAG-Arena war Juri Knorr mit 13 Toren bester Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gíslason. Neben Knorr überzeugte auch Keeper Andreas Wolff mit zahlreichen Paraden. Am Samstag hatte es in Bremen eine knappe 30:31-Niederlage gegen die Isländer gegeben.