Deutschlands Handballmänner haben sich für die Weltmeisterschaft 2023 qualifiziert. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann das Play-off-Rückspiel bei den Färöer mit 33:27 (15:16) und sicherte sich damit die Teilnahme an der WM-Endrunde im Januar 2023 in Polen und Schweden.

Beste Torschützen am Samstagabend vor 1750 Zuschauern in Torshavn waren Spielmacher Luca Witzke und Linksaußen Lukas Mertens mit je fünf Treffern. Das Team hatte bereits das Hinspiel mit 34:26 für sich entschieden.

Nach dem recht deutlichen, aber glanzlosen Sieg am Mittwoch forderte Gislason von seinen Stars vor dem Trip auf die Färöer einen weiteren Erfolg – und eine deutliche Leistungssteigerung. Doch letzterem kamen Kapitän Johannes Golla und Co. lange nicht nach.

Pausenrückstand beim Außenseiter

Ob in der defensiven 6:0-Deckung oder einer offensiveren 3:2:1-Variante: Die Färöer hatten in der ersten Hälfte kaum Mühe zu ihren Treffern zu gelangen und gingen kurz vor der Pause sogar erstmals in Führung (15:14). Der im Hinspiel noch so starke Andreas Wolff verließ zur Pause entnervt sein Tor. Für ihn durfte Till Klimpke im zweiten Abschnitt ran.