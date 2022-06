Handball-Drama im Champions-League-Finale Zum Schluss leidet der überragende Wolff

Nach dem Wechsel verlor der spanische Serienmeister ein wenig seine spielerische Linie und beim 16:17 (36.) erstmals seit dem 0:1 wieder die Führung. Kielce warf seine ganze Physis in das enge Match und konnte sich in der Defensive weiter auf Wolff verlassen. Drei Sekunden vor Schluss glich der polnische Meister aus und rettete sich damit in die Verlängerung, die keine Entscheidung brachte. Barça hatte das bessere Ende für sich.

Kiel gewinnt Bronze

Für die Kieler endete das Finalturnier derweil versöhnlich. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha sicherte sich in einem packenden kleinen Finale gegen Telekom Veszprem mit 37:35 (34:34, 14:18) nach Siebenmeterwerfen die Bronzemedaille. Es überwog der Stolz auf eine gute Saison: »Wir können auf jeden Fall zufrieden sein«, sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak.