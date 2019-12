Der frühere Weltmeister-Torhüter Johannes Bitter feiert bei der Europameisterschaft im Januar eine spektakuläre Rückkehr in die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Christian Prokop berief den 37-Jährigen vom TVB Stuttgart in seinen 17 Spieler umfassenden EM-Kader, mit dem er ab 2. Januar die Vorbereitung auf das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden aufnehmen wird.

Bitter und Andreas Wolff (KS Vive Kielce) bilden dort das Torhütergespann, Silvio Heinevetter (Füchse Berlin) steht dagegen nicht im Aufgebot. "Mit Andreas Wolff und Johannes Bitter haben wir ein Torwartgespann, von dem wir uns eine hohe Stabilität und wichtige Impulse im EM-Turnier erhoffen", sagte Prokop.

Auch der ehemalige Abwehrchef Finn Lemke und Rechtsaußen Patrick Groetzki schafften es nicht in den Kader. Zudem fallen Fabian Wiede und Steffen Weinhold kurzfristig verletzt aus. Martin Strobel ist nach seinem bei der Heim-WM 2019 erlittenen Kreuzbandriss noch nicht bereit.

Getty Images Schon damals im Tor der deutschen Handballer: Johannes Bitter im Jahr 2011

"Ich bin natürlich sehr froh und sehr stolz, jetzt wieder in diesem elitären Kreis unterwegs zu sein", sagte Bitter. Sein bisher letztes von 144 Länderspielen hatte er 2014 bestritten. "Ich war absolut überrascht, weil sowas plant man einfach nicht."

Lemke und die Vorgeschichte

Der Keeper überzeugte beim TVB zuletzt mit starken Leistungen - ebenso wie sein Teamkollege Patrick Zieker. Der 26-Jährige steht als zweiter Linksaußen hinter Kapitän Uwe Gensheimer im Aufgebot. Auf der Spielmacher-Position setzt Prokop nach den vielen Absagen die größten Hoffnungen in Paul Drux. Bis spätestens einen Tag vor dem EM-Auftakt am 9. Januar gegen die Niederlande muss er noch einen Spieler streichen.

Auf Abwehrspieler Lemke hatte Bundestrainer Prokop bereits vor der EM 2018 verzichtet. Die Nicht-Nominierung sorgte damals für Ärger: Lemke galt vor dem Turnier als ein wichtiges Sprachrohr innerhalb des Teams. Als die Kritik an Prokop wegen dieser Entscheidung lauter wurde und die deutsche Mannschaft bei der EM von Beginn an Probleme in der Defensive hatte, nominierte der Nationaltrainer den 27-Jährigen nach. Bei der vergangenen WM im Januar stand Lemke im Kader, spielte auf dem Feld aber eine eher untergeordnete Rolle.

Das EM-Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft:

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Zieker (TVB Stuttgart)

Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen)

Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV GWD Minden)

Rückraum rechts: Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Kai Häfner (MT Melsungen)

Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf)

Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Johannes Bitter (TVB Stuttgart)