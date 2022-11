Das deutsche Team kam nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in die zerfahrene Partie, die von vielen Zeitstrafen geprägt war. Dank eines Vier-Tore-Laufs ging die spielfreudige DHB-Auswahl erstmals in Führung (14.) und baute diese bis zur Pause aus. Die Niederländerinnen prallten immer wieder an der deutschen Deckung ab.

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte das deutsche Team zunächst keine Nerven. Grijseels baute geschickt die Angriffe auf, die Defensive stand stabil. Deutschland profitierte häufig von einfachen Ballverlusten des Gegners und zog in der Schlussphase davon.