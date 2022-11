Deutschland trifft in Gruppe D auf Polen, Montenegro und Spanien. Dem Team von Bundestrainer Markus Gaugisch werden Außenseiterchancen eingeräumt, beim letzten Großereignis – der WM in Spanien vor einem Jahr – scheiterte die DHB-Auswahl im Viertelfinale am Gastgeber. Sowohl die Olympiasiegerinnen aus Frankreich als auch die amtierenden Welt- und Europameisterinnen aus Norwegen gelten als Top-Favoritinnen.