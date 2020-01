Ein paar Mutmacher aus deutscher Sicht: Die Bilanz gegen Weißrussland ist positiv. In 13 Spielen gab es elf Siege, die einzige Niederlage gab es im Jahr 1994. Und im Wikipedia-Artikel zum Gegner stehen Sätze wie "wegen der lang anhaltenden Erfolglosigkeit ihres Nationalteams nahmen bisher viele weißrussische Spieler eine andere Staatsbürgerschaft an". Wer schreibt eigentlich so freche Wikipedia-Artikel?