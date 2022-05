Der SC Magdeburg hat den erneuten Gewinn der European League verpasst. Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga verlor das Finale nach Verlängerung 39:40 (32:32, 14:15) gegen Gastgeber Benfica Lissabon. In der spannenden Partie in Portugals Hauptstadt war Omar Ingi Magnusson mit elf Treffern bester Torschütze der Magdeburger. Für Benfica war der fünffache deutsche Nationalspieler Ole Rahmel mit ebenfalls elf Toren am erfolgreichsten.

In der Schlussphase war Benfica erst in allerletzter Sekunde noch der Ausgleich zum 32:32 gelungen. Angetrieben von ihren lautstarken Fans holten sich die Portugiesen anschließend in der Verlängerung auch den Titel. Was auch daran lag, dass Magdeburg trotz bester Chancen immer wieder am überragenden Benfica-Torhüter Sergey Hernandez scheiterte.