Die deutschen Handballer werden bei der Europameisterschaft ohne Fabian Wiede antreten. Der von Bundestrainer Christian Prokop fest für die Spielmacher-Position eingeplante Profi der Füchse Berlin soll für seinen Klub zwar noch in den abschließenden vier Bundesliga-Spielen de Jahres zum Einsatz kommen, sich am 30. Dezember aber einer Schulteroperation unterziehen.

"Dieser Ausfall ist sowohl für uns als auch für die Nationalmannschaft sehr schade", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, der im Deutschen Handball-Bund als Vizepräsident auch für das Nationalteam zuständig ist. "Allerdings ist der Eingriff unumgänglich", sagte Hanning weiter. Wie lange Wiede ausfallen wird, steht noch nicht fest.

Wiede ist nach Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten), dem Berliner Simon Ernst sowie Tim Suton (Lemgo) der vierte Rückraumspieler, der Prokop bei der EM in Norwegen, Österreich und Schweden nicht zur Verfügung stehen wird. Alle vier Spieler hätten in der Rückraummitte auflaufen und als Spielmacher die Angriffe einleiten können. Wiede war bei der Heim-WM vor einem Jahr als einziger deutscher Spieler in All-Star-Team berufen worden.

Nun gilt Paul Drux, ebenfalls von den Füchsen Berlin, als Favorit auf den Startplatz im zentralen Rückraum. Eigentlich spielt Drux im linken Rückraum, doch die anderen Kandidaten im vorläufigen Kader - Maximilian Janke (Leipzig), Tim Kneule (Göppingen), Marian Michalczik (Minden) und Luca Witzke (Leipzig) - sind allesamt unerfahren und haben noch kein großes Turnier als Stammkraft gespielt.

Wird Bitter für den EM-Kader nominiert?

Eine kleine Sensation könnte es unterdessen im Tor geben, wo Johannes Bitter neun Jahre nach seinem Rücktritt womöglich vor einem Comeback im DHB-Team steht. Der Weltmeister von 2007 darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Kaderplatz machen.

"Jogi Bitter spielt eine Rolle und ist nicht nur eine Backup-Nominierung, auf keinen Fall", sagte Prokop. Bitter bringe "konstant starke Leistungen in Stuttgart. Zudem ist er ein Spieler mit einer gewissen Aura und großer Erfahrung. Er ist ein ernstzunehmender Kandidat."

Am Freitag, knapp drei Wochen vor dem deutschen EM-Auftaktspiel gegen die Niederlande, wird Prokop den Kader nominieren und preisgeben, welche beiden Torhüter das EM-Gespann bilden. Neben Bitter hoffen noch Silvio Heinevetter (Füchse Berlin) und Dario Quenstedt (THW Kiel) auf den Platz an der Seite von 2016-Europameister Andreas Wolff, der für das Turnier gesetzt ist.