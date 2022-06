Hans Lindberg ist in der Handball-Bundesliga erneut als erfolgreichster Angreifer ausgezeichnet worden – und das im Alter von 40 Jahren. Der Rechtsaußen der Füchse Berlin bewies in dieser Saison einmal mehr seine Nervenstärke und holte sich die Torjägerkanone. »Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und in diesem Jahr auch sehr stolz auf mich. Ich freue mich riesig«, sagte Lindberg.