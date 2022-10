Der SCM startete gut in die Partie, ließ aber auch einige Chancen liegen. Dennoch legten die Magdeburger zunächst immer zwei Tore vor. Als Torhüter Nikola Portner gleich zwei Siebenmeter hintereinander parierte, gelang die erste Drei-Tore-Führung. Zwar kämpften sich die Katalanen wieder heran, doch der Bundesligist erkämpfte sich in der Abwehr immer wieder Bälle und zog dank Lukas Mertens auf 14:11 (22.) davon. Als Portner wieder zwei Großchancen abwehrte, stellte Kreisläufer Magnus Saugstrup erstmals einen Vorsprung von vier Toren her, die bis zur Halbzeit hielt.