Ausnahmezustand. Schon wieder. Das klingt paradox, aber tatsächlich schafft es die TSV Hannover-Burgdorf derzeit, den Ausnahmezustand zum Alltag zu machen. In der zweiten Hälfte des Heimspiels gegen den SC Magdeburg setzten sich die Zuschauer phasenweise kaum noch hin. Es lohnte sich einfach nicht. Zu kurz waren die Phasen zwischen den Erfolgserlebnissen, zwischen einer spektakulären Abwehraktion und einem eigenen Treffer. Und nach dem 31:28-Sieg bejubelten die Zuschauer ihre Spieler minutenlang, liefen aufs Spielfeld, um ihre Helden zu feiern.

In dieser Saison sind Erfolge für Hannover-Burgdorf alles andere als die Ausnahme. Der Sieg gegen Magdeburg war der achte im neunten Bundesligaspiel. Die Mannschaft ist mit drei Punkten Vorsprung Tabellenerster, steht im Pokal-Viertelfinale. Trotzdem bleibt all das eine Sensation. Die Recken durchleben einen Umbruch, mussten wichtige Spieler wie Kai Häfner im Sommer ziehen lassen, setzen verstärkt auf junge Akteure - und haben trotzdem sofort Erfolg.

"Wir stehen ein deutliches Stück über dem, was von dem Team zu erwarten war", sagte der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen noch vor dem Sieg gegen Magdeburg dem SPIEGEL. Er versucht, die Erwartungen zu dämpfen, den Erfolg einzuordnen: "Wir sind ja jetzt noch kein Titelaspirant, eine Spitzenmannschaft, die die Champions League aufmischt."

Noah Wedel/ imago images Spielte vier Jahr für Hannover, heute ist er sportlicher Leiter: Sven-Sören Christophersen

Lange Jahre des Wachstums

Aber der Verein hat eine stetige Entwicklung hinter sich, stieg zwischen 1987 und 2009 von der Kreisliga bis in die Bundesliga auf, ohne einen einzigen zwischenzeitlichen Abstieg, professionalisierte sich parallel. Schon seit Regionalligazeiten erhält die TSV Unterstützung vom heutigen Hauptsponsor cp-pharma. Mit dem Zweitligaaufstieg 2004 folgte der Umzug aus Burgdorf (30.000 Einwohner) in die niedersächsische Landeshauptstadt. Alles wurde größer.

Christopher Nordmeyer war von der Oberliga bis zum Bundesligaaufstieg dabei. "Wir haben lange gebraucht, um in die erste Liga zu kommen. Aber als wir da waren, waren wir relativ gut vorbereitet", sagt er dem SPIEGEL im Rückblick.

Heute ist die TSV ein etablierter Bundesligist. Gegen Magdeburg waren 8000 Zuschauer in der Halle. Und die Spieler sorgten dafür, dass sich die Euphorie von Minute zu Minute steigerte. Immer wieder, wenn Morten Olsen nach einem Torerfolg für seine Mannschaft zur Auswechslung lief, reckte er die Arme in die Luft, ballte die Faust, peitschte die Fans an.

Erfolgsfaktoren: Olsen, Abwehr, Ortega

An vielen Toren war Olsen in der ersten Hälfte direkt beteiligt, durch einen eigenen Abschluss oder ein kluges Zuspiel. Der Däne ist das Zentrum des Offensivspiels seines Teams. Als er vor einer Woche bei der MT Melsungen mit einer Wadenverletzung fehlte, verlor die Mannschaft zum ersten Mal.

imago images/ wolf-sportfoto Morten Olsen, Leistungsträger der Recken (hier im Spiel gegen Stuttgart)

Die Defensive ist der zweite wichtige Faktor. Die Recken, wie sich die Mannschaft nennt, verteidigen sehr offensiv, bedrängen den Gegner oft mit mehreren Spielern an der Neunmeterlinie, stellen Passwege zu. Das verringert das Tempo des Gegners, raubt ihm Optionen und zwingt ihn zu Aktionen, die leichter zu verteidigen sind. So zu spielen, ist anstrengend, körperlich wie mental: "Es müssen alle zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Weg machen", sagt Christophersen.

Hier kommt ein dritter Erfolgsfaktor ins Spiel: Trainer Carlos Ortega. Der Spanier hat viel Erfahrung, ist akribisch, arbeitet viel mit Videoanalysen und zeigt den Spielern ihre Fehler genau auf. "Er ist da sehr ehrlich, sehr direkt manchmal auch", sagt Christophersen, der bis 2018 selbst noch zwei Jahre bei der TSV unter Ortega spielte.

Der Trainer sprach nach dem Sieg gegen Magdeburg von einer "super Leistung". Aber in der Anfangsphase hatte sein Team noch Probleme, erst Sekunden vor der Halbzeit ging es durch einen Siebenmeter von Timo Kastening (mit acht Toren bester Werfer) erstmals in Führung.

Nach der Pause zog die Mannschaft auf 24:19 davon - auch weil Torwart Urban Lesjak jetzt spektakulär hielt. Selbst als Olsen in der Schlussphase wegen erneuter Wadenproblemen fehlte, kam nie wirklich das Gefühl auf, dieses Spiel könnte noch kippen. Gerade die Rückraumspieler Fabian Böhm und Mait Patrail brachten dann Struktur ins Spiel.

imago images/Eibner "Sehr ehrlich, sehr direkt": Trainer Carlos Ortega

Nächstes Topspiel gegen die Löwen

Nach Flensburg (in Liga und Pokal) hat Hannover-Burgdorf mit Magdeburg also das nächste Spitzenteam geschlagen. Wozu ist die Mannschaft langfristig fähig? Christophersen betont, dass die Top Sechs (Kiel, Flensburg, Löwen, Berlin, Magdeburg, Melsungen) "auch von den wirtschaftlichen Möglichkeiten enteilt" seien. Hannover-Burgdorf wolle sich in den nächsten Jahren möglichst nah dahinter positionieren.

Dafür ist auch die Zusammenarbeit mit der Heim-Arena wichtig. Derzeit gibt es juristische Streitigkeiten mit dem Betreiber, es laufen Vergleichsverhandlungen. Die Arena zu verlieren, wäre nach langen Jahren des Wachstums ein Schritt zurück - wirtschaftlich wie emotional. Es ist auch die Stimmung in der Halle, die die Spieler antreibt: "Für solche Momente trainierst du dein ganzes Leben Handball", sagte Rückraumspieler Ivan Martinovic zu den Jubelszenen nach dem Sieg gegen Magdeburg.

Nach dem fast perfekten Saisonstart zeigt er sich optimistisch: "Mit so viel Rückenwind können wir jeden Gegner schlagen." Und Lesjak sagte: "Wenn wir dieses Level halten können, ist alles möglich." Am Donnerstag sind die Rhein-Neckar Löwen zu Gast in der Arena, das nächste Spitzenteam. 6000 Karten sind schon jetzt verkauft. Hannover macht sich bereit für den nächsten Ausnahmezustand.