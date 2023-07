Deutschlands U21-Handballer sind bei der Weltmeisterschaft nur noch einen Schritt vom Titelgewinn entfernt. Die Mannschaft von Trainer Martin Heuberger gewann auch das Halbfinale in Berlin gegen Serbien souverän 40:30 (17:15); im Endspiel am Sonntag (18 Uhr; TV: Eurosport) geht es nun gegen zuletzt starke Ungarn. Deutschland könnte den ersten WM-Titel im U21-Bereich seit 2011 gewinnen, es wäre der insgesamt dritte für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Die WM wird in Griechenland und Deutschland ausgetragen, das Finale findet ebenfalls in Berlin statt.